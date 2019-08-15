بدء ضخ المياه من خزان القرضابية الصغير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 10:18 صباحا
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مدير المرافق المحلية والأشغال العامة ببلدية سرت، منصور دلة، بدء ضخِّ المياه من خزان القرضابية الصغير إلى خزان المياه المجاور لجامعة سرت، والتابع لمكتب شركة المياه بالمدينة، مساء أمس الأربعاء.

وطمأن دلة، أهالي سرت بأنه ستضخ المياه من الخزان إلى المساكن بالمدينة، اعتبارا من اليوم، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه إلى وجود مشكلات فنية بالخزان الرئيسي بإجدابيا، حيث استبدل خط المياه من مسار آخر إلى سرت؛ تنظيمًا لعمليات توزيع المياه داخل المشاريع الزراعية الواقعة فى نطاق البلدية، مشيرًا إلى إشراف جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى على توزيع المياه إلى تلك المشاريع.

اقرأ أيضا: مصدر بـ«النهر الصناعي»: خزان القرضابية أصبح «جافًا تمامًا»

وفي 18 يوليو الماضي، قال مصدر بجهاز استثمار المياه بالنهر الصناعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن خزان القرضابية الكبير في سرت أصبح «جافًا تمامًا»، وقد انتشرت فيه الأعشاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء بطرسبورغ يختبرون علاجًا جديدًا للسرطان