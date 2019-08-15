بدء ضخ المياه من خزان القرضابية الصغير إلى سرت

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مدير المرافق المحلية والأشغال العامة ببلدية سرت، منصور دلة، بدء ضخِّ المياه من خزان القرضابية الصغير إلى خزان المياه المجاور لجامعة سرت، والتابع لمكتب شركة المياه بالمدينة، مساء أمس الأربعاء.

وطمأن دلة، أهالي سرت بأنه ستضخ المياه من الخزان إلى المساكن بالمدينة، اعتبارا من اليوم، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه إلى وجود مشكلات فنية بالخزان الرئيسي بإجدابيا، حيث استبدل خط المياه من مسار آخر إلى سرت؛ تنظيمًا لعمليات توزيع المياه داخل المشاريع الزراعية الواقعة فى نطاق البلدية، مشيرًا إلى إشراف جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى على توزيع المياه إلى تلك المشاريع.

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وفي 18 يوليو الماضي، قال مصدر بجهاز استثمار المياه بالنهر الصناعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن خزان القرضابية الكبير في سرت أصبح «جافًا تمامًا»، وقد انتشرت فيه الأعشاب.