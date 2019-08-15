مديرية أمن طرابلس تضع خطة لتأمين امتحانات الثانوية

لقاء قيادات أمنية مع مسئولين في «تعليم الوفاق» لمناقشة الاستعدادات للامتحانات، 14 أغسطس 2019، (مديرية أمن طرابلس)

وضعت مديرية أمن طرابلس، خطة لتأمين مقرات امتحانات الشهادة الثانوية، تشترك فيها عدد من الأجهزة الأمنية.

وعقدت قيادات بالمديرية، أمس الأربعاء، لقاءً مع مسؤولين بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب، وفق بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأكدت المديرية استعدادها لتنفيذ الخطة، وتأمين كافة المقرات. يذكر أن امتحانات الثانوية، من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل لقسمي الأدبي والعلمي، والثانوية الدينية.