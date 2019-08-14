بلدية جنزور تطلق حملة نظافة لجمع جلود الأضاحي

أطلقت حملة نظافة، في الأحياء والشوارع والطُرقات ببلدية جنزور، 12 كلم غرب طرابلس، لجمع جلود الأضاحي بمشاركة شركة خدمات النظافة العامة وشركة بوابة أفريقيا.

وقدمت بلدية جنزور الشكر إلى «فريق العمل التطوعي لما قاموا به من طرح الجلود ورشها بالملح في ساحة مقبرة الزغواني والي كل من تعاون بالخصوص».

يذكر أن بلدية جنزور حددت أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية في أيام عيد الأضحى المبارك بـ«ساحة خلف المعهد الصناعي، وساحة مقبرة الزغواني، وأمام مسجد سقاطة، وأمام المسجد الأخضر».

ولفتت بلدية جنزور إلى أن المواقع التي جرى تحديدها لوضع وتجميع جلود الأضاحي «خصصت بشكل مؤقت لجلود اضاحي العيد فقط».

كما قدمت بلدية جنزور الشكر والتقدير لـ«السادة المواطنين في الالتزام والتعاون بالخصوص».