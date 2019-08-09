رحيل آخر «حاكم دار» لـ امساعد في العهد الملكي

العقيد عبدالله الجبالي الرفادي. (الوسط)

توفي، الخميس، العقيد عبدالله الجبالي سليمان شاوش الرفادي آخر «حاكم دار» مدير أمن لمنطقة امساعد في العهد الملكي عن عمر ناهز 94 عاما، حيث دفن بمنطقة التميمي 75 كلم شرق درنة.

وكان العقيد عبدالله الجبالي الرفادي أحد منتسبي جيش التحرير خلال الحرب العالمية الثانية الذي ساهم في طرد الاحتلال الإيطالي من ليبيا وقاده الأمير محمد إدريس السنوسي، حيث عرف الرفادي بالشجاعة بين أبناء جيله.

ينحدر العقيد عبدالله الجبالي سليمان شاوش الرفادي من عائلة عرفت بمواقفها الوطنية وتضحياتها فهو شقيق المجاهد سعد الجبالي الرفادي، والذي أعدم على يد الاحتلال الإيطالي في منطقة عين الغزالة غرب طبرق في عشرينات القرن الماضي.

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ويعتبر الراحل عبدالله الجبالي الرفادي موسوعة تاريخية للأحداث التي عاصرها ابتداءً من الاحتلال الإيطالي إلى العهد الملكي وانقلاب سبتمبر.