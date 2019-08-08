وصول 20 مليون دينار إلى مصارف سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 08 أغسطس 2019, 04:19 مساء
أحد فروع مصرف الوحدة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر مصرفي بفرع مصرف ليبيا المركزي في سرت وصول 20 مليون دينار إلى المصارف التجارية العاملة بمنطقة سرت، مشيرا إلى أن السيولة المالية جرى تأمينها من قبل قوة تأمين وحماية سرت ومديرية الأمن.

وقال المصدر المصرفي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن السيولة التى وصلت جرى توزيعها على المصارف التجارية «حسب عدد الحسابات الجارية العاملة بكل مصرف وليست الخامدة».

وأوضح المصدر أن الفرع الرئيس لمصرف الوحدة بسرت تسلم أربعة ملايين ونصف دينار، فيما تسلم فرع المصرف التجاري الوطني بسرت خمسة ملايين دينار، ومصرف الوحدة وكالة الجامعة مليون ونصف دينار، ومصرف التجاري الوطني فرع أبوقرين ثلاثة ملايين دينار، ومصرف الجمهورية سرت 750 ألف دينار.

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