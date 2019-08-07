إحالة رواتب الموظفين في بني وليد عن شهري يونيو ويوليو إلى المصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 07:56 مساء
مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد. (الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد، اليوم الأربعاء، الحوالات والحوافظ المالية الخاصة برواتب موظفي القطاعات العامة في البلدية عن شهري يونيو ويوليو إلى المصارف.

وذكر مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن مراقبة الخدمات المالية أنجزت الصكوك الخاصة بالقطاعات العاملة في نطاق المدينة، بعد وصول الأذونات من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، وتم إيداعها بالمصارف العاملة في نطاق المدينة.

وأوضح الساعدي أن القطاعات العامة التي جرى إيداع مرتبات موظفيها لدى المصارف هي قطاعات: الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والزراعة والمواصلات وشركة المياه والصرف الصحي والثقافة والاقتصاد ومديرية الأمن.

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