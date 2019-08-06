بلدية بنغازي و«لجنة الصليب الأحمر» تقيمان الأعمال التي تنفذها في المدينة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 11:47 مساء

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، رئيسية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، ماريا غاسر، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مدير جمعية الهلال الأحمر بنغازي قيس الفاخري.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية ينغازي إن المهندس الصقر بوجواري ناقش مع ماريا غاسر«عددًا من المشاريع والأعمال التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، واستعرض تقرير أنشطة الصليب الأحمر في بنغازي، وتقييم الاحتياجات الفعلية، والمشاريع المستهدف تنفيذها».

وأوضح المكتب الإعلامي أن المشاريع هي: «تنفيذ مبنى المبيت في مقر مركز إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمرتادي المركز، وتوفير بعض المعدات في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة بعض المراكز الصحية وتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيه».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقيم «الدورات التدريبية وورش العمل للعناصر البشرية في مجالات الإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني».

الهلال الأحمر الليبي: بعثة الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر قريبًا في بنغازي

وأثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية على «الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى التنسيق المتواصل مع جمعية الهلال الأحمر بنغازي، بما يحقق الأهداف المشتركة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: مقتل الناشط الكوافي المسؤول السابق لمكتب إعلام القوات ...
ليبيا
وسائل إعلام فرنسية: معطيات جديدة باعتقال روسيين بطرابلس ودور باريس المتشعب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج دفنًا.. والسر في رمال جالو