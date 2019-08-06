بلدية بنغازي و«لجنة الصليب الأحمر» تقيمان الأعمال التي تنفذها في المدينة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، رئيسية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، ماريا غاسر، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مدير جمعية الهلال الأحمر بنغازي قيس الفاخري.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية ينغازي إن المهندس الصقر بوجواري ناقش مع ماريا غاسر«عددًا من المشاريع والأعمال التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، واستعرض تقرير أنشطة الصليب الأحمر في بنغازي، وتقييم الاحتياجات الفعلية، والمشاريع المستهدف تنفيذها».

وأوضح المكتب الإعلامي أن المشاريع هي: «تنفيذ مبنى المبيت في مقر مركز إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمرتادي المركز، وتوفير بعض المعدات في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة بعض المراكز الصحية وتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيه».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقيم «الدورات التدريبية وورش العمل للعناصر البشرية في مجالات الإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني».

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وأثنى رئيس المجلس التسييري للبلدية على «الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى التنسيق المتواصل مع جمعية الهلال الأحمر بنغازي، بما يحقق الأهداف المشتركة».