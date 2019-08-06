«اقتصاد الموقتة» تدعم ترهونة بمواد غذائية ودقيق للمخابز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 12:45 صباحا
وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية الموقتة الدكتور منير عصر، مع عميد بلدية ترهونة عياد البي, 5 يونيو 2019 (بلدية ترهونة)

وجه الدكتور منير عصر وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية الموقتة، بتقديم الدعم للجمعيات الاستهلاكية وتوفير المواد الغذائية المدعومة وتوفير الدقيق إلي كافة المخابز العاملة بالبلدية، وذلك خلال لقائه بعميد بلدية ترهونة عياد البي، وفق بيان للبلدية.

كما التقى عميد بلدية ترهونة برئيس الهيئة العامة للمياه وناقشا احتياجات البلدية ووضع آلية لحل أزمة المياه بالمدينة.

ووجه وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة، الأربعاء الماضي، بتوفير احتياجات بلدية ترهونة على وجه السرعة.

وناقش عصر خلال لقائه عميد البلدية، عياد البي، في مكتبه بمدينة البيضاء متطلبات ترهونة مع قرب عيد الأضحى، وفق بيان صادر عن الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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