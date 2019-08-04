إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجيًّا

إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجيًّا
القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 04:27 مساء
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، «إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجيًّا»، منوهة إلى أنه «جارٍ العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة أوباري الغازية»، جنوب غرب البلاد، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي