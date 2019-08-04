إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجيًّا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، «إعادة التغذية الكهربائية لمحطات التحويل بالمنطقة الجنوبية تدريجيًّا»، منوهة إلى أنه «جارٍ العمل على تشغيل الوحدة الرابعة في محطة أوباري الغازية»، جنوب غرب البلاد، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».