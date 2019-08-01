بوتشينو: البحرية الليبية أسهمت في خفض الهجرة إلى إيطاليا بأكثر من 55%

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 09:31 صباحا
زيارة سفير إيطاليا لدى ليبيا، غوزيبي بوتشينو، لرئاسة أركان القوات البحرية في طرابلس، 1 أغسطس 2019، (البحرية الليبية)

قال سفير إيطاليا لدى ليبيا، غوزيبي بوتشينو، إن جهود البحرية الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أسهمت في انخفاض حاد لتدفقات الهجرة نحو إيطاليا بنسبة تزيد عن 55%.

وأشاد بوتشينو، خلال زيارة لرئاسة أركان القوات البحرية في طرابلس، أمس الأربعاء، بالتعاون بين البلدين في هذا الشأن، منوهًا بأن الهجرة غير الشرعية «عبء مشترك»، وفق بيان مكتب الإعلام للقوات البحرية في طرابلس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف، أن «خصوصية الموقع الجغرافي لليبيا وإيطاليا تحتم عليهما التعاون بشكل أكبر؛ للحد من هذه الظاهرة».

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