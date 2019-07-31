صنع الله يدعو عميد باطن الجبل لتحديد احتياجات البلدية وعرضها على المؤسسة الوطنية للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 08:16 مساء
اجتماع صنع الله مع وفد بلدية باطن الجبل بمقر المؤسسة في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله عميد بلديّة باطن الجبل، جمال ضو طمين «إلى تحديد احتياجات البلدية وعرضها على المؤسسة لدراسة إمكانية توفيرها، في حدود الميزانيات المتاحة» وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن اجتماع صنع الله مع عميد بلدية باطن الجبل الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة في طرابلس خصص «لمناقشة الأوضاع ببلدية باطن الجبل، والمشاريع التي يمكن لإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تنفيذها في البلدية بالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي».

وأوضحت المؤسسة أن «هذا الاجتماع يندرج في إطار حرص المؤسسة المتواصل على تطبيق سياسة (الجار الطيب) في المناطق المجاورة لعملياتها، وسعيا منها لتحسين الظروف المعيشية لكافّة أفراد الشعب الليبي».

حضر الاجتماع عضو مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، أبو القاسم شنقير، ومدير عام الإدارة العامّة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة، خالد بوخطوة، وعضو المجلس البلدي باطن الجبل، أحمد زامونة، وأبوالقاسم الطبل، ممثل عن المجلس الأعلى لقبائل الصيعان.

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