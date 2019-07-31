«الوطنية للنفط»: عمل تخريبي أوقف الإنتاج بحقل الشرارة وإعلان القوة القاهرة

إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، حالة «القوة القاهرة» من جديد بعد توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفط نتيجة تعرضه لـ«عمل تخريبي» استهدف إغلاق خط الأنابيب الرابط بين الحقل وميناء الزاوية شمال غرب البلاد، مساء أمس الثلاثاء.

وقال المؤسسة في بيان إن «مجموعة مسلحة» منعت موظفين تابعين لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية من القيام «بمحاولة إعادة فتح» أحد الصمامات على خط أنابيب يربط حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب ليبيا) بميناء الزاوية (شمال غرب) ما اضطر المؤسسة إلى وقف الانتاج من الحقل و«إعلان حالة القوة القاهرة من جديد» على خلفية الإغلاق.

وأوضحت أنها أعلنت «من جديد حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019، وذلك بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء».

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط «إلى أنّ هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشرة الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية»، مؤكدة أنها «قامت بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات».

وأضافت المؤسسة في البيان «أن عددا من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة قاموا بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة». منوهة إلى أن «المفاوضات جارية حاليا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: «إنّ هذا الحادث يدلّ بشكل كبير على هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، والاستخفاف بالعواقب الوخيمة لمثل هذه الأفعال المشينة على حياة المواطنين الليبيين».

ونبه صنع الله إلى «أنّ توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية. ولئن كانت هذه المشاكل تمسّ العديد من الليبيين في مختلف المناطق، إلا أنّها أشدّ وطأة على أهالي الجنوب».

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة «تعقّب مرتكبي هذه الأفعال المشينة وملاحقتهم جنائيا، والتمسّك بسيادة القانون». مطالبا بـ«تأمين ميزانية تشغيلية كافية لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي ومنع تكرّر مثل هذه الأفعال غير المسؤولة».

وأكدت بيان المؤسسة أن شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية أبلغت الشركة العامة للكهرباء «بأنّه سيتم تعليق عمليات إمداد النفط الخام لمحطّة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية كنتيجة حتمية لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة،» منوهة إلى «أنّه جارٍ العمل على وضع ترتيبات بديلة من شأنها ضمان استمرار العمليات بالمحطّة».