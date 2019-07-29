ضبط 5 متهمين بسرقة سيارات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 09:47 صباحا
أفراد تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة السيارات بالعاصمة، 29 يوليو 2019، (مديرية أمن طرابلس)

قبض أفراد قسم التحريات بمكتب البحث الجنائي طرابلس، على تشكيل عصابي من خمسة أفراد، بينهم مغربيان، تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالعاصمة.

واعتاد التشكيل تنفيذ جرائمه داخل منطقة غوط الشعال وحي الأندلس والحي الصناعي والسراج، وفق بيان مديرية أمن طرابلس، كما ضبط بحوزة التشكيل على ثلاثة مسدسات، وبندقية آلية، كما استرجع منهم ثلاث سيارات إضافة إلى حاسب آلي. على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واعترف المتهمون بسرقتهم 15 سيارة في مناطق مختلفة، كما أظهر البيان أن أعمارهم تتراوح بين 26 و19 عامًا، وقد أتخذت الإجراءات القانونية ومعهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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