25 مليون دينار «لتدارك مخاطر الشتاء» في بنغازي الكبرى

اجتماع الحكومة الموقتة لبحث الاستعدادات لفصل الشتاء. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة الموقتة، عن «تخصيص 26 مليون دينار لتدارك مخاطر فصل الشتاء في بلديات منطقة بنغازي الكبرى، للصرف عليها من خلال لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي» التي يرأسها رئيس الحكومة عبدالله الثني وتضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وجاء الإعلان عن تخصيص المبلغ عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، بحضور عدد من الوزارء والمسؤولين بالحكومة وعدد من رؤساء المجالس التسييرية للبلديات.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش «آليات وضع خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم، والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتملة، على رأسها تنظيف العبارات وقنوات تصريف مياه الامطار بالبلديات التي تعرضت لمشاكل خلال فصل الشتاء الماضي».

وأوضحت الحكومة أن الاجتماع استعرض «كافة المقترحات والحلول الواردة من الوزارات والهيئات والبلديات المعنية بهذه المشاكل و تقديمها للجنة الطوارئ المشكلة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية»، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة عبدالله الثني «أصدر تعليماته بالعمل على إصدار القرارات اللازمة لتخصيص المبالغ المالية التي تم اقتراحها والبالغة قيمتها 24 مليون دينار ليبي سيتم تخصيصها عن طريق رئاسة مجلس الوزراء».

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووزير الزراعة الدكتور حسن حمد الزيداني، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

كما حضر الاجتماع رؤساء المجالس التسييرية وعمداء بلديات بنغازي، والبيضاء، والساحل، والقيقب، وقمينس، والأبرق، إضافة إلى مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس رضا فريطيس.