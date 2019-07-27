الأرصاد: البحر خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، وأن لا يتجاوز ارتفاع الموج المتر.

وأظهرت نشرة الصيد الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن سرعة الرياح ستصل إلى 20 عقدة على أقصى الساحل الشرقي، والرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من بنغازي إلى شحات.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول غدًا إلى قبلية، بسرعة تصل إلى 15 عقدة.

- البحر خفيف الموج، وارتفاعها لن يتجاوز المتر، وفيما تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

-السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 و15عقدة، كما تصل إلى 20 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.5 متر، ويصل إلى 1.75 متر على ساحل طبرق.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة لن تتخطى 27 درجة مئوية، أما الرؤية فهي جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.