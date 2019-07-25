وفد «المؤسسة الوطنية» يعرض في بكين فرص الاستثمار المتاحة بقطاع النفط الليبي

الوفد الليبي مع مسؤولي شركات النفط الصينية في بكين. (المؤسسة الوطنية للنفط)

زار وفد من كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، بكين تلبية لدعوة مؤسسة البترول الوطنية الصينية، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة وسبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مع الشركات الصينية العاملة في هذا المجال، وفق بيان أصدرته المؤسسة اليوم الخميس.

والتقى وفد المؤسسة الوطنية للنفط خلال الزيارة كلا من نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية هوو كيجن، ورئيس شركة بتروتشاينا، ورؤساء الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وأعرب نائب رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية، هوو كيجن، عن رغبة بلاده ومؤسسة البترول الوطنية الصينية في تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير وخدمات الحقول النفطية وتجارة النفط الخام الليبي.

وأوضح بيان المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله تقدم بالشكر إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية على الدعوة التي وجهتها للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا «إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في اجتماعهما المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس صنع الله، إن الوفد الليبي «عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات النفطية في الصين، وقد قمنا باستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النفط والغاز في ليبيا».

وأشار صنع الله إلى أنه «في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، نستطيع بسهولة زيادة ما بين 300 و400 ألف برميل يوميا، مما سيساهم بشكل كبير في رفع العائدات الوطنية». مؤكدا «أن الهدف من الاستراتيجية التي نتبعها هو إنتاج 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023. وما من شك بأن الصين قادرة على مساعدتنا في تحقيق هذه الغاية النبيلة».

وأضاف قائلا: «نأمل أن تشاركنا الصين وشركاتها النفطية الكبرى رؤيتنا لمستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك من خلال تبادل الخبرات الفنية وتعزيز فرص التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستيراد والتصدير».

وأشار البيان إلى أن وفد المؤسسة قام بزيارة المقرات الرئيسية لعدد من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية التي كانت تعمل سابقا في ليبيا، وهي شركة السور العظيم الصينية للحفر، وشركة البترول والتكنولوجيا الصينية للتنمية، وشركة «بي جي بي»، وشركة البترول والهندسة الصينية.

وتقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر لهذه الشركات لما تبذله من جهود لتعزيز التعاون بين ليبيا والصين، داعيا إياها إلى استكشاف الفرص التجارية المتاحة في ليبيا.

وضم وفد المؤسسة كلا من عضو مجلس الإدارة بلقاسم شنقير، والمستشار الفني لمجلس الإدارة الدكتور جمال هويسة، ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط أحمد عمار، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، ورئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية، نوري الصيد، ورئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ناجي احفاف، ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف لاستكشاف النفط والغاز، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، ومدير عام الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، ومديرة تسويق النفط الخام نعيمة صواني.