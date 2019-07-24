كونتي: إيطاليا تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 07:13 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي. (آكي)

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبّي كونتي أن بلاده «ليست معزولة في ليبيا، بل على العكس من ذلك، أنها تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين في هذا السياق» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء تأكيد كونتي خلال حديثه بمقر مجلس الشيوخ في قصر «مداما»بالعاصمة روما، اليوم الأربعاء، مخاطبا البرلمانية مارا كارفانيا (حزب فورتسا إيتاليا)، بصفتها أولى الموقعين على مسائلة بهذا الشان، قائلاً لها «أنت تتحدثين عن عزلة، لكني أؤكد لك أن الحقائق لا تتوافق مع ما تمثلينه».

وأضاف كونتي في حديثه «نحن على اتصال مستمر وثابت بجميع الجهات الفاعلة عالمياً، والشركاء الرئيسيين، كما يتضح ذلك من الإعلان المشترك الصادر في 16 يوليو بشأن ليبيا»، والذي وقّعت عليه إيطاليا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الإمارات ومصر»، لافتا إلى «أن هاتين الدولتين الأخيرتين انضمتا إلينا للمرة الأولى».

وكانت البرلمانية مارا كارفانيا، وهي نائبة رئيس كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب ومنسقه الوطني، قالت في مذكرة أمس الثلاثاء، إن «غياب حكومتنا ووزير الداخلية ماتيو سالفيني عن قمة باريس غير الرسمية عن الهجرة، فرصة ضائعة بالنسبة لكل من يداعي بحق الحاجة إلى إعادة توزيع طالبي اللجوء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وشددت على «ضرورة المشاركة في المؤتمرات»، لأن «الغائبين مخطئون دائمًا، حتى عندما يكونون على حق في الموضوعات المطروحة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأتراك يحتفون بتولي جونسون «حفيد العثمانيين» رئاسة وزراء بريطانيا
دولى
خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
ماكرون يكرر طلبه «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبدل شمعات الإشعال بنفسك