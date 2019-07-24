ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات الحديثة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 03:03 مساء
أدوات يستخدمها تشكيل عصابي لسرقة السيارات في طرابلس، 24 يوليو 2019، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي في طرابلس تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بعد القبض على المتهم الأول فيه، إذ ظهر في فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة خلال سرقته إحدى السيارات، وتبين أنه من ذوي السوابق.

واعترف المتهم بسرقة عدد كبير من السيارات، ولديه شركاء في الجرائم التي نفذها داخل وخارج طرابلس، وفق بيان مديرية أمن طرابلس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبعدها، قبض أفراد المكتب، على باقي أعضاء التشكيل، إذ نصبوا لهم كمينا، وقد اعترفوا بإنهم يستهدفون السيارات «حديثة الصنع».

وكشف المتهمون عن أسلوبهم في ارتكاب الجرائم، حيث يراقبون السيارة حتى يتركها صاحبها، ثم يصور أحدهم رقم هيكل السيارة عبر الزجاج الأمامي لها، ويرسل الصورة إلى آخر، الذي يوجه العنصر الثالث لاستخراج مفتاح إلكتروني، إذ إنه يمتلك آلات ومعدات متطورة تمكنه من ذلك، ثم يذهب عنصر أخير بالمفتاح إلى السيارة، ويتمكن من تشغيلها وسرقتها.

وأشار المكتب إلى تورط التشكيل في سرقة 9 سيارات من مناطق «تاجوراء، وطريق المطار، وسوق الجمعة» وغيرها، وقد استرد 4 منها، لافتًا إلى أنهم مقيمون في «عين زارة، وطريق المطار، والسياحية، والجميل، والشارع الغربي».

واعتاد أفراد التشكيل التوجه بالسيارات المسروقة خارج العاصمة لبيعها، حسب المكتب، وقد تم إحالتهم إلى مكتب المحامي العام طرابلس، الذي أمر بإيداعهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.

أداوات مستخدمة في صناعة المفاتيح الإلكترونية للسيارات
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