انطلاق دورة تدريبية لموظفي مصلحة المطارات في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 10:44 مساء
دورة تدريبية لموظفي مصلحة المطارات في إيطاليا, 22 يوليو 2019 (مصلحة المطارات)

انطلقت أمس الإثنين، دورة تدريبية لعدد من موظفي مصلحة المطارات، في مصانع شركة «باي» المتخصصة في صناعة السيارات في مدينة «بريشا» الإيطالية، حول البحث والإنقاذ وسيارات الورش المتنقلة والإسعاف، بناء على عقد مبرم بين المصلحة والشركة لتوريد عدد من السيارات المذكورة.

ووفق بيان لمصلحة المطارات تستمر الدورة التدريبية النظرية والعملية لمدة ستة أيام متتالية، تستهدف رفع كفاءة عشرة موظفين تابعين للمصلحة وبعض المطارات المعنية بالتوريد ومن تخصصات وأقسام مختلفة بما فيها قسم معدات السلامة التابع لإدارة التجهيزات الفنية وقسم الحركة والورش.

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