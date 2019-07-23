حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) يتوجهون إلى الأراضي المقدسة

حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) بمطار طبرق قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة العام الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تنطلق هذه الليلة من مساء اليوم الثلاثاء، رحلة حجاج بيت الله الحرام بمنطقة الجبل الأخضر (ب) الممتدة من بلدة الأبرق غربا إلى إمساعد شرقا عبر مطار طبرق الدولي إلى الأراضي المقدسة، بحسب ما أعلنه مدير المطار سعد جاب الله.

وقال مدير عام مطار طبرق، سعد جاب الله لـ«بوابة الوسط» إنرحلة حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) تنطق هذه الليلة عبر مطار طبرق على رحلة طائرة (إيرباص) تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، مشيرا إلى أن عددهم 250 راكب.

وأضاف جاب الله أن إدارة المطار ومديرية أمن المنفذ والجوازات والموظفين يعملون على تسهيل كافة الإجراءات للحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة وتوفير أطقم مختصة من الإسعاف والطوارئ تابعين لجمعية الهلال الأحمر فرع طبرق بالإضافة لتوفير وجبات خاصة من قبل الخيريين.

يشار إلى أن منطقة الجبل الأخضر (ب) للحج والعمرة تضم بلديات إمساعد وبئر الأشهب وطبرق وأم الرزم ودرنة والقبة والأبرق والقيقب.