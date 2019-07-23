مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 09:18 مساء
إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة النفطي الذي تشرف على تشغيله شركة أكاكوس للعمليات النفطية، بعد فترة انقطاع منذ يوم السبت الماضي على إثر إغلاق صمامات في منطقة الحمادة.

ولفتت المؤسسة في بيان إلى استئناف عمليات شحن الخام بميناء الزاوية بشكل طبيعي.

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ويوم السبت الماضي، أعلنت المؤسسة توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة، مضيفةً أن فرقًا خاصة تحققت من صمامات مشتبه بإغلاقها في منطقة الحمادة، لتعود المؤسسة أمس وتعلن عودة ضخ النفط عبر خط الشحن من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية، بعد فتح الصمام رقم 13 المقفل، لتؤكد اليوم عودة الضخ لمستوياته السابقة.

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