مركز شرطة الجغبوب يداهم مخزنا للخمور والممنوعات قرب الحدود مع مصر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 22 يوليو 2019, 06:38 مساء
عناصر شرطة مركز الجغبوب مع المود المضبوطة. (الإنترنت)

داهم عناصر الأمن بمركز شرطة الجغبوب التابع لمديرية أمن طبرق شرق البلاد، وكرا لتخزين الخمور والممنوعات قرب الحدود مع مصر، بحسب ما أعلنه مصدر أمني بالمركز اليوم الإثنين.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن مداهمة الوكر جاءت بعد ورود بلاغ إلى قسم التحريات بمركز شرطة الجغبوب «يفيد بوجود أكثر من سيارة نوع دفع رباعي تتردد على هذا المكان وتخرج محملة».

وأضاف المصدر أن المركز كلف فريقا للتحري عن المكان الذي ورد البلاغ بشأنه وتبين أنه «وكر يستخدم من قبل المهربين المصريين والليبيين لتخزين كميات كبيرة من الممنوعات ومن بينها المخدرات والخمور بمختلف أنواعها والحبوب المخدرة».

وأكد المصدر الأمني أنه عند مداهمة الموقع تبين أنه «مخزن كبير موجود به كميات كبيرة من الخمور فتم تحريز المكان ومصادرة كل ما فيه»، موضحا أنهم عثروا بداخله على «خمور من مصر تأتي إلى ليبيا وحبوب مخدرة ومخدر الحشيش تذهب إلى مصر».

ونوه المصدر إلى أن الجهات الأمنية التابعة لمركز شرطة الجغبوب تواصل «عمليات البحث والتحقيق للتعرف على المجرمين الذين يستخدمون هذا المكان لمعاقبتهم ومحاسبتهم».

وتنشط بواحة الجغبوب التي تبعد نحو 300 كلم جنوب مدينة طبرق ظاهرة التهريب بمختلف أنواعه رغم محاولات الجهات الأمنية والعسكرية إيقافها.

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