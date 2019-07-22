كاجمان والعتوق يبحثان معايير اعتماد المؤسسات التعليمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 05:30 مساء
لقاء كاجمان والعتوق بديوان رئاسة الوزراء. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمية، محمد العتوق «عملية اعتماد معايير المؤسسات التعليمية في التعليم العام والخاص، المستمد من القانون (18) لسنة 2018».

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء كاجمان والعتوق الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس «استعرض خطط المركز الاستيراتيجية لتصويب وزيادة جودة واقع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في ليبيا».

وأشار مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمة، محمد العتوق «إلى تقدم عدد من المؤسسات التعليمية في البلاد للحصول على الاعتماد المؤسسي والرامي من قبل مركز الجودة إلى ترسيخ دعائم توصل السياسات العامة للدولة إلى زيادة جودة التعليم في ليبيا، بما يتناسب مع المعايير العالمية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن العتوق أكد أيضا «تحصل بعض المؤسسات التعليمية العامة في ليبيا على اعتماد ضمان الجودة من المركز».

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