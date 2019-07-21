مدير أمن طرابلس يطالب بحل سريع لمشكلة تكدس القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 11:10 صباحا
مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع التقابلي أمس السبت. (مديرية أمن طرابلس)

جدد مدير أمن طرابلس، العميد دكتور أسامة عويدان، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عملي وسريع لمشكلة تكدس القمامة بشوارع ومناطق العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي أمس السبت ضم مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة، ومساعد مدير الأمن لشؤون المراكز، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، ورئيس مكتب العلاقات العامة طرابلس، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش المجتمعون أبعاد مشكلة تكدس القمامة في الشوارع العامة، ومدى معاناة المواطن في التصرف في المخلفات في ظل عدم وجود قنوات خاصة بتصريفها.

وجرى الاتفاق على زيارة بعض المواقع التي اقترحها عدد من الحضور، ومعاينتها لاعتماد أفضلها لتسريع الحل لهذه المشكلة، كما بحثوا جمع ونقل هذه المخلفات إلى المواقع المقترحة، وتطرقوا إلى وجود مركبات آلية مصممة ومختصة بالقمامة والتي تحتاج إلى صيانة ضرورية لإمكانية الاستفادة منها.

ضم الاجتماع نائب رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس وعضو المجلس البلدي أبو سليم، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن تاجوراء، وممثلا عن جهاز الحرس البلدي، وكذلك ممثلين عن شركة الخدمات العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه
ليبيا
بلدية غريان تعلن «تحصين المدينة» وتفعيل غرفة عمليات مشتركة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا