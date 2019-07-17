تجهيز مستشفى الرازي للأمراض النفسية بـ150 سريرًا جديدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يوليو 2019, 09:13 مساء
جانب من عمليات التشجير ضمن تطوير مستشفي الرازي للأمراض النفسية, 17 يوليو 2019 (صحة الوفاق)

كشف مدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية محمد غوار، تجهيز المستشفى بـ150 سريرًا جديدًا وتوفير كل احتياجاته من الأغطية والفرش، مشيرًا إلى تكليف شركة لتوريد 150 سريرًا أخرى كمخزون.

وشهد مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية تطورًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، بعد استئناف أعمال الصيانة والتطوير، كما تم توفير أكثر من 85% من احتياجاته من الأدوية التخصصية، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم.

وأوضح غوار، أن المستشفى يشهد لأول مرة منذ سبعينات القرن الماضي أعمال رصف وكشط للطرق الرابطة بين الأقسام الممتدة على مسافة 11 هكتارًا، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنارة طريق رئيسي ممتد على مسافة 1200م، بإنارة تعمل بشكل آلي خلال الليل وتنطفئ آليًّا في النهار.

ولفت إلى ربط كل الأقسام عبر منظومات اتصال سلكية ولاسلكية، كما تم تزويد المستشفى بمنظومات إنذار مبكر لمنع السرقات والحرائق، «ومازالت أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المسطحات والطرق والمباني والحدائق جارية داخل مستشفى الرازي لتحسين الحالة النفسية للنزلاء، بعدما كان قبل عام يبعث بنداءات استغاثة للعديد من الجهات لتوفير مجرد الاحتياجات الضرورية من أدوية وغذاء وفرش للنزلاء».

ووفق البيان انتهت أعمال ربط وتجهيز المستشفى بشبكة مياه جديدة، وتوفير خزان علوي جديد بدلًا عن الخزان القديم الذي ظل لسنوات يشكل خطرًا على المارة بسبب احتمالية سقوطه بعد أن تهالك تمامًا.

وأشار غوار إلى تحسن الخدمات الصحية والنفسية للمرضى بعد توفر أكثر من 85% من احتياجات المستشفى من الأدوية التخصصية، لافتًا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد لتركيب منظومة أرشيف لحفظ جميع الملفات والمستندات المهمة والتي يعود عمرها لأكثر من 65 عامًا.

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