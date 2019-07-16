برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ 119 مشروعًا لتأهيل المرافق في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 09:57 صباحا
زيارة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، إحدى مدارس بلدية أبوسليم في طرابلس، 15 يوليو 2019، (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ 119 مشروعًا للمساعدة في إعادة تأهيل المرافق الأساسية في ليبيا وتجهيزها بالمعدات.

وأشار البرنامج إلى النجاح في استعادة الخدمات المقدمة لنحو مليوني مواطن في بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت وبني وليد ومنطقة طرابلس الكبرى، مشيرًا إلى التخطيط لتوسيع نطاق المرافق لتشمل مناطق أخرى، وفق بيان للبرنامج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وزار ممثل البرنامج، بلدية أبوسليم بطرابلس، واطلع على النتائج التي تحققت هناك، من خلال مشروع تحقيق الاستقرار في ليبيا، إذ تمت إعادة تأهيل أكثر من 50 مدرسة، إضافة إلى تسليم خمس شاحنات لنقل مياه الصرف الصحي.

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