الثني يبحث مع شركة ألمانية آليات إنتاج الطاقة الكهربائية من تدوير القمامة

رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، يبحث مع رئيس شركة ألمانية آليات إنتاج الطاقة الكهربائية من تدوير القمامة, 15 يوليو 2019 (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، الإثنين، مع مدير المجموعة الألمانية المتخصصة في إعادة تدوير القمامة، آليات إنتاج الطاقة الكهربائية من تدوير القمامة، وذلك بعد القضاء على أزمة النظافة العامة في مختلف المناطق وعلى رأسها بلدية بنغازي، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش إمكانية الاستفادة من المجموعة من خلال تدويرها للقمامة في ليبيا واستخدامها في الطاقات البديلة على أن تعمل المجموعة الالمانية وفقا لنظام BOT.

وطلب الثني، من مدير المجموعة تقديم العروض اللازمة للمشروع عبر وزارة الحكم المحلي المسؤولة عن الملف، بعد دراسة كل البلديات التابعة للحكومة الموقتة، وتقييم المشروع من قبل المختصين في مجالات البيئة والطاقة للبت في اعتماده من عدمه.