باشاغا يطالب الأجهزة الأمنية بالتعامل «بحزم» مع الاعتداءات على مرافق الكهرباء ومحطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 08:30 مساء
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، تعليماته لمديريات الأمن والإدارة العامة للدعم المركزي والشرطة الكهربائية «بضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على أي مرافِق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود».

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على  «فيسبوك» أن باشاغا أتاح للأجهزة الأمنية «إمكانية التعامل وفق قواعد الاشتباك، والرد بإطلاق النار على مثل هذه الإعتداءات حفاظًا على حياة الناس وأرزاقهم».

وتأتي هذه التعليمات عقب تزايد الاعتداءات على المرافق العامة، خصوصًا محطات وغرف التحكم في توزيع الكهرباء ومحطات الوقود وما صاحبها من خروقات أمنية في عدد من المناطق خلال الفترة الأخيرة.

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