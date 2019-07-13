الأرصاد: السماء صافية والبحر هادئ على السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 04:22 مساء

توقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا والموج خفيفًا على السواحل الليبية من رأس إجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق.

وأشارت النشرة إلى أن الرياح متغيرة الاتجاه، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24- 26 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
ـ الرؤية جيدة، والسماء قليلة السحب إلى صافية، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
ـ الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية (براني)، تتحول يوم غد الأحد إلى جنوبية شرقية (شلوق) على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وجنوبية غربية (باش) على باقي الساحل، بسرعة تتراوح بين 05 - 10 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين (0.25 – 0.75) متر.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24-26) درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ الرؤية جيدة، والسماء صافية إلى قليلة السحب، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
الرياح شمالية شرقية (براني) إلى متغيرة الاتجاه على رأس لانوف وشمالية غربية (شرش) على باقي الساحل، وتتحول يوم غد الأحد إلى جنوبية غربية (باش) إلى غربية على ساحل بنغازي وشحات، وتتراوح سرعتها بين 05 – 15عقدة، وتصل اليوم السبت إلى 20 عقدة على ساحل الخليج.
ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 – 1.25 متر.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 - 26 درجة مئوية.

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