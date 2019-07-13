الأرصاد: السماء صافية والبحر هادئ على السواحل الليبية

توقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا والموج خفيفًا على السواحل الليبية من رأس إجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق.

وأشارت النشرة إلى أن الرياح متغيرة الاتجاه، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24- 26 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

ـ الرؤية جيدة، والسماء قليلة السحب إلى صافية، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.

ـ الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية (براني)، تتحول يوم غد الأحد إلى جنوبية شرقية (شلوق) على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وجنوبية غربية (باش) على باقي الساحل، بسرعة تتراوح بين 05 - 10 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين (0.25 – 0.75) متر.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24-26) درجة مئوية.