«بنغازي الطبي»: 4 قتلى و20 جريحًا بينهم حالات حرجة في انفجار الهواري

تسلم مركز بنغازي 4 قتلى وعشرين جريحًا بينهم حالات حرجة جراء انفجار إرهابي بسيارة مفخخة استهدف قيادات عسكرية بمراسم تشييع جنازة الآمر السابق لقوات الصاعقة اللواء خليفة المسماري.

وقال مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي، إبراهيم السعيطي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المركز تسلم قتيلين، وتوفي اثنان من الجرحى متأثرين بجروحهم بعد وصولهم المركز بقليل.

وأوضح السعيطي، أن مركز بنغازي الطبي استقبل عشرين جريحًا إصاباتهم متفاوته وبينهم حالات حرجة، والأطقم الطبية كافة موجودة وتقدم الخدمات الصحية والرعاية اللازمه لهم.

وكان المركز تسلم قبل قليل ثلاثة قتلى وأكثر من خمسة عشر مصابًا أغلبهم حالات حرجة نتيجة الانفجار، لترتفع الحصيلة إلى 4 قتلى وعشرين جريحًا.