انقطاع الكهرباء يتسبب في تذبذب خدمات الإنترنت والاتصالات ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 10 يوليو 2019, 07:35 مساء
أحد مواقع الاتصالات التابعة لشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد. (الإنترنت)

أرجع مصدر فني بشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد، سبب تذبذب وعدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لفترات طويلة تتجاوز تسع ساعات في اليوم.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن انقطاع الكهرباء المتكرر تسبب في خسائر وأضرار كثيرة، إضافة إلى إتلاف عدد من الأجهزة والمعدات التابعة لشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد لعدم استقرار التيار.

وأشار المصدر الفني إلى أن شركة «هاتف ليبيا» تضطر عند انقطاع التيار الكهربائي عن المحطات والمقسمات الرئيسية التابعة لها إلى تشغيل المولد المتوفر لدى الشركة والذي يحتاج إلى كمية من الوقود.

وتعاني الشبكة العامة للكهرباء في مختلف مناطق ليبيا من عدم استقرار التيار، ما اضطر الشركة العامة إلى العمل ببرنامج طرح الأحمال لتفادي الانهيار العام للشبكة في ظل الطلب المتزايد للطاقة خاصة في أوقات الذروة.

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