«فيسبوك» يحذف 30 حسابا مهتما بليبيا استخدمت لنشر برامج خبيثة كشفتها شركة إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 06:14 مساء

حذف موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكثر من 30 حسابا خاصا نشطا منذ خمس سنوات يتخفى تحت منشورات تنقل الوضع السياسي في ليبيا، لكنها في حقيقة الأمر استخدمت لنشر برامج خبيثة تمكن من التحكم في أجهزة المستخدمين واستهداف حتى شخصيات سياسية.

ووفقا لشركة متخصصة في الحماية وأمن المعلومات، فإن «قراصنة» قادوا حملة واسعة النطاق عبر 30 حسابا على منصة «فيسبوك» تعمل على جلب الأخبار ذات الصلة بالشأن الليبي ولكنها تستغل «فيسبوك» كمنصة لنشر فيروس «حصان طروادة» يستهدف العديد من مستخدمي الموقع ويُعتقد أن آلاف المستخدمين من ليبيا وأوروبا وأمريكا والصين قد وقعوا ضحايا لمثل هذا النوع من الهجوم.

وبحسب موقع «20 دقيقة» الفرنسي نقلا عن الشركة الكاشفة لهذه الحملة الخبيثة، فقد قام القرصان بتبني عدة شخصيات معروفة وإدارة عدة صفحات إخبارية وغيره على «فيسبوك»، والتي بشأنها شدّت المتابعين للصراع الليبي بالنقر على روابط خبيثة.

وكانت تلك الحسابات والصفحات ترسل رسائل متكررة للمستخدمين تحوي روابط مزيفة لملفات تطلب منهم تنزيلها من أجل الحصول على معلومات حول الضربات العسكرية الجوية أو عمليات القبض على مطلوبين.

واستطاع القرصان من خلال ذلك الوصول لعدد كبير من الملفات الحساسة بما في ذلك ملفات لمسؤولين ليبيين وصور لجوازات سفر خاصة بشخصيات سياسية.

والغريب أن الشركة التي كشفت الحملة «إسرائيلية» ومقرها في إسرائيل حيث أوضح الموقع الفرنسي أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد نقروا على رابط احتيالي أرسل فيروسا من الحسابات المزيفة.

ونشرت الصفحات المعنية الفيروسات لمدة 5 سنوات وفقًا لتقديرات الخبراء في حين لم يتم تقديم لأي غرض قام المتسللون بنشر هذه الفيروسات.

وقد يكون ذلك بهدف الحصول على معلومات أو تحديد مواقع الأشخاص المعارضين أو تدمير البيانات أو التجسس فقط.

وقالت شركة «فيسبوك» إن هذه الصفحات والحسابات «خرقت قواعدنا وقمنا بإزالتها بعد أن أبلغتنا شركة الأمن عنها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة