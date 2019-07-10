الأرصاد: البحر هادئ وسرعة الرياح لا تتجاوز 20 عقدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 02:00 مساء

أظهرت نشرة الصيد البحري، اليوم الأربعاء، أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و 26 درجة مئوية على السواحل الليبية.

وقالت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الرياح شمالية شرقية على ساحل رأس الأنوف وغربية على ساحل شحات، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
ـ السماء صافية، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
ـ الرياح شمالية شرقية بوجه عام وبينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل مصراتة، و تتحول غدًا الأربعاء إلى متغيرة الاتجاه على ساحل سرت، بسرعة تتراوح بين 05 - 15 عقدة وتصل اليوم الأربعاء إلى 20 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح بين 0.25 – 1.00 متر، ويصل غدًا على ساحل زوارة إلى 1.25 متر .
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24-26 درجة مئوية.
ـ الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24- 26) درجة مئوية.
ـ الرياح شمالية شرقية على ساحل رأس الأنوف وغربية على ساحل شحات، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، تكون شمالية غربية إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل، بسرعة تصل إلى ما بين 05 – 20عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين (0.25 – 0.75) متر و يصل اليوم إلى (1.25) متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
ـ الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة بسبب ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة