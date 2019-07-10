مفوضية اللاجئين تشكر «داخلية الوفاق» على إطلاق مهاجرين من مركز تاجوراء.. وسفير ألمانيا يرحب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 10:11 صباحا
لاجئون بتجمعون حول مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بعد قصفه، 5 يوليو 2019، (الإنترنت)

وجه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الشكر إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على «إطلاق اللاجئين والمهاجرين من مركز الإيواء بتاجوراء».

وأكد المكتب أن 350 آخرين «ما زالوا معرضين لمخاطر في المدينة»، وسيقدم لهم الدعم الكامل، وفق بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

ومن جانبه، رحب سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الأربعاء، بالإجراء سالف الذكر.

وقال أوفتشا: «هذا خبر مشجع، شكرًا لـ(داخلية الوفاق) و(مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) على عملهما في ظروف قاسية (في ملف المهاجرين)»، منوهًا بأن ألمانيا مستعدة لتقديم الدعم في هذا السياق، وفق تدوينة على حسابه بـ«تويتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة