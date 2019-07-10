مفوضية اللاجئين تشكر «داخلية الوفاق» على إطلاق مهاجرين من مركز تاجوراء.. وسفير ألمانيا يرحب

لاجئون بتجمعون حول مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بعد قصفه، 5 يوليو 2019، (الإنترنت)

وجه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الشكر إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على «إطلاق اللاجئين والمهاجرين من مركز الإيواء بتاجوراء».



وأكد المكتب أن 350 آخرين «ما زالوا معرضين لمخاطر في المدينة»، وسيقدم لهم الدعم الكامل، وفق بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.



ومن جانبه، رحب سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الأربعاء، بالإجراء سالف الذكر.



وقال أوفتشا: «هذا خبر مشجع، شكرًا لـ(داخلية الوفاق) و(مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) على عملهما في ظروف قاسية (في ملف المهاجرين)»، منوهًا بأن ألمانيا مستعدة لتقديم الدعم في هذا السياق، وفق تدوينة على حسابه بـ«تويتر».