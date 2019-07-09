«داخلية الوفاق» تبحث إنشاء منظومة تسجيل مشتركة للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 04:49 مساء
اجتماع الشيباني مع مسؤولين من المنظمة الدولية للهجرة. (وزارة الداخلية)

بحث وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، خلال اجتماعه ظهر اليوم الثلاثاء، بمدير إدارة الحدود والهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة، ومستشار العدالة والأمن بالمنظمة، إمكانية إنشاء منظومة مشتركة لتسجيل المهاجرين بين خفر السواحل ومراكز الإيواء تشرف عليها الوزارة.

وأشارت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنظومة ستساهم في تسهيل عملية إحصاء وتسجيل المهاجرين بمراكز الإنزال إلى حين ترحيلهم إلى دولهم أو بلد ثالث، وربط جميع مراكز الإيواء لحصر كافة المهاجرين.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية مدير فريق العمل مع المنظمات الدولية بجهاز الهجرة غير الشرعية ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل.

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