تشكيل مجلس استشاري لبلدية يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 09:09 صباحا
من اجتماع المجلس الاستشاري لبلدية يفرن السبت. (المجلس البلدي يفرن)

شكَّل المجلس البلدي يفرن، السبت، مجلسًا استشاريًا للبلدية من أصحاب الاختصاص والكفاءات العلمية.

وأوضح في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تشكيل هذا المجلس يأتي «حرصًا منه على إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع المصلحة العامة للمواطنين والبلدية.

ويضم المجلس الاستشاري اختصاصات عدة ممن يملكون الخبرة الكافية ليكون داعمًا وبشكل دائم للمجلس البلدي وفق رؤيته وسياسته، وفق المجلس البلدي يفرن. ويهدف المجلس إلى التكامل بين البلدية والمواطنين ليضع الجميع في صورة ما يجري في البلدية، وآخر المشاريع التي تنفذها البلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»