تشكيل مجلس استشاري لبلدية يفرن

من اجتماع المجلس الاستشاري لبلدية يفرن السبت. (المجلس البلدي يفرن)

شكَّل المجلس البلدي يفرن، السبت، مجلسًا استشاريًا للبلدية من أصحاب الاختصاص والكفاءات العلمية.

وأوضح في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تشكيل هذا المجلس يأتي «حرصًا منه على إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع المصلحة العامة للمواطنين والبلدية.

ويضم المجلس الاستشاري اختصاصات عدة ممن يملكون الخبرة الكافية ليكون داعمًا وبشكل دائم للمجلس البلدي وفق رؤيته وسياسته، وفق المجلس البلدي يفرن. ويهدف المجلس إلى التكامل بين البلدية والمواطنين ليضع الجميع في صورة ما يجري في البلدية، وآخر المشاريع التي تنفذها البلدية.