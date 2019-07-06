محافظ المصرف المركزي يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 12:37 صباحا
محافظ المصرف المركزي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في ليبيا, 4 يوليو 2019, (مصرف ليبيا المركزي)

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، الخميس، بتونس العاصمة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلان بوقيجا وسفراء دول الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا.

ووفق بيان للمصرف المركزي، تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والترتيبات المالية لسنة 2019.

كما تناول اللقاء، المراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس والفرع الموازي بالبيضاء تحت إشراف بعتة الأمم المتحدة، والرقابة المصاحبة لبعض المصارف التجارية، والإنفاق خارج القانون للحكومة المؤقتة بالبيضاء، وتقرير مجموعة الأزمات الدولية ICG.

فيما أكدت دول الاتحاد استعدادها للدعم الفني والتدريب للرفع من قدرة أداء القطاع المصرفي وتفعيل دور القطاع الخاص في ليبيا.

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