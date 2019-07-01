إجراء جراحات الأعصاب والعظام في مركز علاج القلب بتاجوراء بعد تطويره

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 01:56 مساء
مدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في تاجوراء، عبد الرءوف فارس، 30 يونيو 2019 (صحة الوفاق)

أعلن مدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في تاجوراء، عبد الرءوف فارس، تمكن المركز من إجراء جراحات الأعصاب والعظام، إلى جانب جراحة القلب، بعد تطويره، حيث كان «يفتقر إلى أبسط مقومات تقديم الخدمة لسنوات»، حسب تعبيره.

وأشار مدير المركز، إلى «تجهيز قسم الأشعة بأحدث المعدات الطبية، وتوفير جهاز تصوير مقطعي CT) (SCAN خاص بتصوير الحالات الطارئة، وجهاز دقيق لتشخيص أمراض القلب (160 شريحة) وجهاز قسطرة قلبية حديث»، وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وكشف عن إجراء أعمال صيانة شاملة، وتجهيز لأقسام الإيواء الخاصة بأمراض الباطنة ومخازن الأدوية والإمداد الطبي، والعيادة الخارجية فضلًا عن صيانة الواجهات الخارجية وإعادة تأهيل الحدائق الداخلية والخارجية.

وبيّن مدير المركز أن افتتاح أقسام الإيواء الخاصة بأمراض الباطنة بعد صيانتها، سيرفع القدرة الاستيعابية للمركز بما يسمح بزيادة معدل إجراء العمليات، مشيرًا إلى تجهيز وصيانة قسم القلب أطفال وقسم النساء قريبًا.

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