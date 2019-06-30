«صحة الوفاق» توافق على تحويل مركزين صحيين ببني وليد إلى مستشفيات قروية

إدارة الخدمات الصحية في بني وليد. (بوابة الوسط)

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران إن وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم عيسى، وافق على إصدار قرار لتطوير المركز الصحي المردوم والمركز الصحي تنيناي وتحويلهما إلى مستشفيات قروية.

وأوضح أبوالنيران في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن أعمال الصيانة المقررة للمركزين الصحيين ستبدأ فور الانتهاء من بعض الإجراءت الإدارية مع الشركة المنفذة التي ستقوم بعملية التجهيز الطبي فور الانتهاء من عملية التحوير بحسب العقد المبرم بين الإدارة والشركة.

وأشار أبوالنيران إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، سيرت أمس السبت، قافلة طبية مجانية في قرية المردوم التي تبعد 70 كلم عن وسط المدينة من الناحية الشرقية، حيث ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 167 مواطنا من أهالي القرية من أجل تخفيف معاناة الأهالي بالمنطقة التي تشهد نقصا كبيرا في الأطباء في كافة التخصصات.

وذكر أبوالنيران أن الحالات التي تم الكشف عليها شملت تخصصات (العظام والجلدية والمسالك البولية والباطنية والجراحة العامة، إضافة إلى إجراء عمليات ختان وبعض العمليات الصغرى مثل كي السوسة وغيرها».