المجلس الرئاسي يدين تصريحات القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 02:26 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (الإنترنت)

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تصريحات الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري حول إصدار أوامر باستهداف الطائرات والبواخر التركية.

وحمّل المجلس في بيان مساء السبت، قوات القيادة العامة مسؤولية «أي ضرر يلحق برعايا أي دولة، أو يمس بمصالحها على الأرض الليبية».

ودعا المجلس، «البعثة الأممية لدى ليبيا والمجتمع الدولي إلى أن يبينا ويوضحا موقفهما من هذه التصريحات غير المسبوقة، وأن يتخذا مواقف واضحة حيالها»، بحسب البيان.

كان الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: إن «القيادة أصدرت أوامرها بإغلاق المجال الجوي أمام هبوط أي طائرة تركية في المطارات الليبية وكذلك منع أي طائرة ليبية بالتوجه إلى تركيا».

وأضاف المسماري أن «الدعم التركي للمليشيات المسلحة مستمر عن طريق مينائي طرابلس ومصراتة بالأسلحة والجنود»، موضحًا أن «القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أصدر أوامره لآمر ركن القوات الجوية باستهداف البواخر التركية أو أي باخرة قادمة من تركيا فور دخولها المياه الإقليمية الليبية».

وأعلن المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، لا تزال معاركها مستمرة إلى اليوم بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

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