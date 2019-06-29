السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما اليوم السبت في أوساكا، على هامش قمة مجموعة العشرين، «الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الجيش الوطني الليبي على نحو يكافح عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويستعيد الاستقرار ويقوض التدخلات الخارجية».

وأوضح السفير بسام راضي، الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسي أكد لبوتين، ضرورة دعم الجيش الليبي تمهيدًا لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية لتحقيق إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.

إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية

وأعلن المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، لا تزال معاركها مستمرة إلى اليوم بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.