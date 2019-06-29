السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 05:41 مساء

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما اليوم السبت في أوساكا، على هامش قمة مجموعة العشرين، «الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الجيش الوطني الليبي على نحو يكافح عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويستعيد الاستقرار ويقوض التدخلات الخارجية».

وأوضح السفير بسام راضي، الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسي أكد لبوتين، ضرورة دعم الجيش الليبي تمهيدًا لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية لتحقيق إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.

إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية

وأعلن المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، لا تزال معاركها مستمرة إلى اليوم بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة
علوم وتكنولوجيا
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر