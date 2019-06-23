السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني واليوان وتراجع اليورو

سجل الدولار الأميركي انخفاضا ملحوظا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، حيث سجل متوسط سعر العملة الأميركية 1.3896 دينار اليوم الأحد، مقابل 1.3933 دينار الخميس الماضي، حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

كذلك تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.7699 دينار اليوم، مقابل 1.7706 دينار الخميس، بينما زاد سعر صرف اليورو إلى 1.5798 دينار، مقابل 1.5719 دينار.

كما سجل الين الياباني انخفاضا إلي 1.29 دينار، مقابل 1.3 دينار، وشهد اليوان الصيني تراجعا إلي 0.2023 دينار، مقابل 0.203 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، فقد انخفض سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار خلال الفترة نفسها، ليسجل 0.3705 دينار، مقابل 0.3715 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3783 دينار، مقابل 0.3793 دينار.