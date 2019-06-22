سلامة يصل إلى بنغازي للقاء حفتر

المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة في بلدية بنغازي, 22 يونيو 2019 (البعثة الأممية)

وصل منذ قليل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الدكتور غسان سلامة، إلى مدينة بنغازي.

ومن المقرر أن يعقد سلامة اجتماعًا مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأظهرت عدة لقطات نقلتها البعثة الأممية لحظة وصول سلامة إلى مبنى بلدية مدينة بنغازي اليوم، حيث كان في استقباله رئيس المجلس التيسيري للمدينة، ضمن زيارة قام بها إلى المدينة للاجتماع مع الشخصيات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني وأعيان من المنطقة الشرقية وليتابع سير عمل المشاريع الإنمائية التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في المدينة.