سلامة يصل إلى بنغازي للقاء حفتر

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 22 يونيو 2019, 04:02 مساء
المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة في بلدية بنغازي, 22 يونيو 2019 (البعثة الأممية)

وصل منذ قليل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الدكتور غسان سلامة، إلى مدينة بنغازي.

ومن المقرر أن يعقد سلامة اجتماعًا مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأظهرت عدة لقطات نقلتها البعثة الأممية لحظة وصول سلامة إلى مبنى بلدية مدينة بنغازي اليوم، حيث كان في استقباله رئيس المجلس التيسيري للمدينة، ضمن زيارة قام بها إلى المدينة للاجتماع مع الشخصيات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني وأعيان من المنطقة الشرقية وليتابع سير عمل المشاريع الإنمائية التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
الشواطئ المفتوحة تهدد حياة الليبيين في مصايف بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
نيويورك تايمز: ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع
دولى
ثمنها 123 مليون دولار.. تعرف على طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران
عربى
الخارجية الأميركية: ميليشيات ليبية مسلحة تُجند أطفالا بالقوة في صفوفها
ليبيا
السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شكل النوم يساعد في تشخيص الزهايمر مبكرًا