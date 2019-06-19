بلدية سبها تنظم دورة تدريبية لصيانة الهاتف المحمول بدعم من «يونيسيف»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 19 يونيو 2019, 11:00 مساء
جانب من دورة تدريبية نظمتها بلدية سبها لصيانة الهاتف المحمول بدعم من «يونيسيف», 19 يونيو 2019

تتواصل هذه الأيام في إحدى قاعات بيت الثقافة بمدينة سبها، فعاليات الدورة التدريبية في مجال صيانة الهاتف المحمول التي تستهدف قرابة 25 شابا وينظمها المجلس البلدي بدعم من منظمة المم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال عبدالعاطي الهاشمي أحد المشرفين على الدورة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الدورة تهدف لتعزيز فرص العمل أمام الشباب وإتاحة الفرصة لهم في سوق العمل المحلي لدعم الاقتصاد الليبي بعناصر وخبرات وطنية.

وأضاف الشاب هيثم عبدالقادر أحد المتدربين لـ«بوابة الوسط» أن الدورة التدريبية أكسبته مهارات فنية في مختلف الجوانب بمجال صيانة الهاتف المحمول وكيفية التعرف واستكشاف الأعطال وفك وتركيب الأجهزة الحديثة.

يشار إلى أن مدينة سبها شهدت تنظيم عدة دورات تدريبية للشباب من الجنسين في عدة مجالات بهدف تأهيل كوادر وطنية لسوق العمل المحلي.

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