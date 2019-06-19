السوق الرسمية: تراجع اليورو وارتفاع الدولار والإسترليني واليوان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 04:10 مساء

ارتفع الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، حيث سجل متوسط سعر العملة الأميركية 1.3996 دينار اليوم الأربعاء، مقابل 1.3987 دينار أمس الثلاثاء، حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.7578 دينار اليوم، مقابل 1.753 دينار الإثنين، بينما انخفض سعر صرف اليورو إلى 1.5666 دينار، مقابل 1.5715 دينار. واستقر سعر الين الياباني عند 1.29 دينار، بينما شهد اليوان الصيني ارتفاعا إلي 0.2029 دينار، مقابل 0.202 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، فقد زاد سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار خلال الفترة نفسها، ليسجل 0.3732 دينار، مقابل 0.373 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3811 دينار، مقابل 0.3808 دينار

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