اجتماع أمني موسع لبحث تعزيز الأمن في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 01:50 صباحا
اجتماع أمني موسع بديوان وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، لبحث سير الأمن بمدينة درنة, 17 يونيو 2019 (داخلية الموقتة)

عقد بديوان وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة بمنطقة قرنادة، اجتماعا أمنيا موسعا لبحث سير الأمن بمدينة درنة وآليات تعزيزه، عقب الزيارة التي أجراها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف للمدينة الأسبوع الماضي.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة اليوم، أن الاجتماع الذي حضره قيادات الوزارة ناقش سير العمل الأمني بمدينة درنة، كما ناقش ملاحظات وزير الداخلية التي أوردها في الاجتماع الأمني الذي عقد بمدينة درنة يوم 9 يونيو الماضي بشأن تأمين المدينة، وضرورة المجاهرة بالأمن وتفعيل مديرية أمن درنة والمراكز والأقسام التابعة لها.

وبحث الاجتماع آليات تفعيل الغرفة الأمنية درنة، ودراسة احتياجات ومتطلبات مديرية الأمن من جميع النواحي البشرية والمادية واللوجستية، وآليات توفيرها.

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