«الشؤون الاجتماعية»: 16 ألف أسرة نازحة من طرابلس خارج مراكز الإيواء

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 17 يونيو 2019, 06:34 مساء
اجتماع الشافعي مع رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الغربية. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني، إن «أعداد الأسر النازحة جراء الاشتباكات» في طرابلس «بلغت حوالي 16 ألف أسرة نازحة خارج مراكز الإيواء وحوالي 1100 أسرة نازحة بمركز الإيواء موزعة على 46 مركز إيواء ببلديات طرابلس والمنطقة الغربية» وفق ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة.

وعقد المفوضة بوزارة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي، اليوم الاثنين، اجتماعًا بقاعة صندوق التضامن في طرابلس بحضور وكيل الوزارة محسن بوسنينه، ورؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن «الاجتماع ناقش وضع الأسر النازحة نتيجة الاشتباكات الواقعة جنوب طرابلس»، مشيرًا إلى أن الشافعي «أكدت في بداية الاجتماع ضرورة العمل على استقبال النازحين وإعداد قاعدة بيانات صحيحة وتفصيلية عن الأسر النازحة والتنسيق بين فروع الشؤون الاجتماعية والبلديات فيما يخص النازحين».

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الاجتماع «كان فرصة لتدارس أوضاع الأسر النازحة وحلحلة بعض الإشكاليات التي تواجه بعض الفروع وآلية توزيع الإعانات والسلال الغذائية» على الأسر النازحة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين بالوزارة، المستشار ماجد بن صريتي، ونائب رئيس لجنة الأزمة المستشار عبداللطيف الحموري، ومدير مكتب وكيل الوزارة المستشار تاج الدين همه، ومقرر اجتماعات الوزارة المبروك الدهماني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية عزالدين بولعيون مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

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