انخفاض الدولار والاسترليني.. وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 01:18 مساء

انخفض الدولار الأميركي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إذ سجل متوسط سعر الدولار 1.3995 دينار، مقابل 1.3996 دينار أمس الأحد، حسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى 1.5688 دينار، مقابل 1.5687 دينار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.7616 دينار، مقابل 1.762 دينار.

فيما استقرت العملة اليابانية، إذ بقي سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، بينما زاد اليوان الصيني إلى 0.2022 دينار، مقابل 0.2021 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، استقرت العملة السعودية أمام العملة الليبية خلال الفترة نفسها، عند 0.3732 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 0.381 دينار.

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