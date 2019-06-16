شركة الكهرباء تحذر من «إظلام تام» بعد تضرر محطة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 11:54 صباحا
محطة كهرباء الزاوية، (الإنترنت: أرشيفية)

حذرت الشركة العامة للكهرباء، من حدوث إظلام تام، بسبب تضرر الشبكة جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس، وذلك مع إعلان خروج الوحدات الثانية في الخمس والأولى والسادسة في محطة كهرباء الزاوية، بعد تضرر دائرة النقل الرئيسية «الهضبة» جنوب طرابلس، بسبب الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة، «مما يضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها».

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن هذه الدائرة تمت صيانتها منذ يومين، في ظروف صعبة جدًّا، حيث تعرضت فرق الصيانة لإطلاق الرصاص العشوائي أثناء أعمال الصيانة، وبإصابتها صباح اليوم يتعذر صيانتها حفاظًا على سلامة العاملين بفرق الصيانة.

وأوضحت الشركة أن «دوائر النقل الرئيسية أُصيبت جميعًا، عدا دائرة واحدة لازالت في الخدمة فقط، حيث تمت إصابة دائرتي الجنوب الشرق 1و2»، مشيرة إلى أن «الدائرة لو أُصيبت سيحدث إظلام تام».

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وتتعرض مرافق الكهرباء إلى أعطال وأضرار مستمرة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها تخوم العاصمة، طرابلس، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق الوطني منذ الرابع من أبريل الماضي.

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