«داخلية الوفاق» تعلن القبض على منفذي السطو المسلح وقتل تاجر ذهب في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 11:43 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، القبض على المتهميْن بالسطو المسلح على أحد محلات بيع العملة والذهب وقتل مالك المحل في مصراتة.

وذكرت الوزارة، في بيان مساء السبت، أن «الجناة خططوا لعملية السطو الإثنين الماضي على أحد محلات بيع العملة والذهب، ونفذوا الجريمة في اليوم التالي بعدما زعموا أنهم مسافرون خارج البلاد، ويريدون شراء عملة أجنبية (دولار) وكانوا على متن سيارة نوع داوو نيبرا».

وأضافت الوزارة أن المتهميْن وقفا أمام محل المجني عليه عدة دقائق، وقام المتهم الأول ويدعى علي سعيد سالم الجظران من مواليد 1992، والمتهم الثاني محمد أبو خذير بلقاسم، مواليد 1998، وهما نازحhن من مدينة أجدابيا.

وأوضحت الوزارة أن المتهم الأول دخل المحل، ووقف الثاني خارج المحل لمراقبة المكان وحماية الأول من الخارج، ثم أطلق المتهم الأول أعيرة نارية عند دخوله المحل تجاه المجني عليه مختار السنوسي، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وأشار البيان إلى أن المتهميْن سرقا الذهب ومبلغًا ماليًّا من المحل وهربا، واشتريا سيارة نوع «هواندي فيرنا» وذهبا إلى مدينة طرابلس، وتمكن أعضاء قسم البحث الجنائي مصراتة من تحديد مكانهما وإبلاغ قوة الردع الخاصة طرابلس.

وجرى ضبط المتهميْن في مدينة طرابلس تحت إشراف رئيس نيابة غرب مصراتة.

صورة لأحد منفذي عملية السطو في مصراتة. (داخلية الوفاق)
صورة للأحراز المضبوطة في عملية السطو بمصراتة. (داخلية الوفاق)
صورة للأحراز المضبوطة في عملية السطو بمصراتة. (داخلية الوفاق)
صورة للأحراز المضبوطة في عملية السطو بمصراتة. (داخلية الوفاق)
صورة لأحد منفذي عملية السطو في مصراتة (داخلية الوفاق)
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